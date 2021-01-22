В Челябинской области на карантин из-за COVID-19 закрыли один класс и три группы в детских садах

Ирина Гехт рассказала о закрытых на карантин из-за коронавируса классах в Челябинской области на брифинге. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области на карантин по COVID-19 закрыли один класс в школе и три группы в детских садах. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге.

— В Челябинской области нет полного закрытия школ из-за коронавируса, — сказала Ирина Гехт. — Есть один класс, закрытый по «ковиду», и 20 — по ОРВИ. В Детских садах региона три группы закрыты на карантин по коронавирусу, а по ситуации с ОРВИ дошкольные учреждения показывают здоровую тенденцию — нет закрытых групп.

Случаев гриппа, по словам Ирины Гехт, в регионе пока за регистрировано.

За сутки в регионе зарегистрировали 293 новых случая коронавируса. Среди зараженных, по данным минздрава, два школьника, а с начала пандемии число заболевших достигло 42 654.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня продлил режим повышенной готовности еще на четыре недели — до 21 февраля.

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