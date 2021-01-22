Противопоказания для вакцинации от коронавируса: кому из челябинцев стоит повременить с прививкой

К противопоказаниям относится недавно перенесенная коронавирусная инфекция. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Но, по словам медиков, прививку можно делать не всем. На брифинге по ковиду глава областного минздрава Юрий Семенов объяснил, какие есть противопоказания для прививки.

— Это может быть какая-то индивидуальная непереносимость, в анамнезе какие-то анафилактические реакции на прививки — другие в течение жизни, это какие-то катаральные проявления — насморк, кашель, проявления воспалительного процесса, повышенная температура, — перечислил Юрий Семенов.

Министр отметил, если человек недавно переболел коронавирусом — это тоже противопоказание. Однако совсем отказываться от вакцинации в таком случае не стоит.

— Рекомендуют где-то полгода подождать тем, кто переболел, — уточнила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. — И это будет правильно с точки зрения развития эпидситуации.

По словам Ирины Гехт, тем, кто уже перенес заболевание следует повременить и потому, что у них есть антитела. Нужно дать возможность привиться тем, кто не переболел, и тоже защитить их от этой инфекции.

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