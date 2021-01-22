Южноуральские продовольственные компании наращивают экспорт

Экспорт продукции АПК из Челябинской области в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом на 15% в стоимостном выражении, на 8,3% в натуральном выражении. Поставки продукции АПК региона за границу составили примерно 185 тысяч тонн на сумму почти 157 миллионов долларов США.

Заметно превышены показатели, предусмотренные региональным проектом «Экспорт продукции АПК в Челябинской области». Так, экспорт масложировой продукции выполнен на 179,5% (34 млн долл., 34,5 тысячи тонн), зерновой продукции — на 145,5% (4,8 млн долл., 36,3 тыс. т), мясной и молочной продукции -на 100% (3,1 тыс. тонн на 1,5 млн долларов).

К 2024 году объем агроэкспорта из Челябинской области планируется увеличить до 207,5 млн долл. США. Об этом рассказал заместитель Министра сельского хозяйства региона Александр Раевский на заседании комитета по аграрной политике Законодательного собрания Челябинской области:

— Чтобы активизировать экспорт сельхозпродукции, Министерство сельского хозяйства Челябинской области содействует предприятиям-экспортерам в получении льготных кредитов. В 2020 году предприятия АПК области заключили 3 соглашения с Минсельхозом России о расширении перечня транспортно-логистических узлов и о предоставлении льготного краткосрочного кредита на сумму 450 млн рублей. Также предоставлены государственные субсидии на перевозки экспортных грузов в общем объеме 70,5 млн рублей, подготовлены заявки еще на 10 млн рублей.

В условиях пандемии ведущие компании-экспортеры продолжают инвестиционную деятельность. Так, ООО «Ресурс» в 2021 году запустит первую очередь производственно-логистического комплекса, что позволит предприятию нарастить производство круп со 125 тыс. тонн до 215 тыс. тонн к 2025 году, а объем экспорта за этот период может увеличиться с 7 млн долл. до 32 млн долл.

Расширение мощностей проводят Объединение «Союзпищепром», «Макфа», «Первый хлебокомбинат», КХП «ЗЛАК», «Магнитогорский хлебокомбинат» и молочные комбинаты «Подовинновское молоко», «РОСМОЛ», «Уральская молочная компания».