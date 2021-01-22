Едут автостопом в мороз: на Южном Урале разыскивают мать с полуторагодовалым сыном

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Челябинские поисковики в соцсетях размещают ориентировки на 27-летнюю Ольгу Булавину и ее маленького сына. По предварительным данным, 13 января девушка легла с малышом в больницу Омска, а 18 января исчезла. Известно, что Ольга собиралась автостопом добираться до Челябинской области. Она родом отсюда, но сейчас живет в Омске.

— Внимание! Ребенок в опасности! Могут находиться в нашем регионе! Передвигаются попутным транспортом. Просьба водителей, сотрудников автозаправочных станций и придорожных кафе обращать внимание на женщин с маленькими детьми, — обращаются к южноуральцам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Ольги Булавиной: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была в короткой черной куртке, джинсах синего цвета, черных замшевых сапогах.

Приметы Вани Булавина: темные волосы, карие гласа.

Был одет в зеленый комбинезон.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги и Ивана, позвоните по телефону поискового отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Марине 89136671984.

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