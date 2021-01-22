Челябинских школьников бесплатно научат снимать кино

Мастер-класс по съемке короткометражек. Фото — Александр Анисимов.

И снова хорошие новости для подростков. МТС и челябинская мастерская «Твори кино» проведут бесплатный мастер-класс по съемке короткометражного кино для тех, кому от 15 до 18 лет. Участники проекта снимут настоящие фильмы об экологии и представят их на конкурс, который пройдет в рамках творческого проекта «Поколение М».

Южноуральских школьников приглашают пофантазировать — создать настоящие короткометражные фильмы об экологии и принять участие в региональном конкурсе «Эколаб». Присоединиться к проекту смогут все желающие подростки, независимо от навыков и опыта в съемке короткометражек и видеороликов — специально для участников конкурса преподаватели мастерской «Твори кино» проведут обучение и помогут создать настоящие фильмы.

Программа подготовки стартует 30 января и будет включать теоретическую часть — в режиме онлайн, а также практические занятия — преподаватели мастерской «Твори кино» проведут с участниками встречи в Публичной библиотеке, чтобы вместе подготовить творческие работы. Для получения ссылки в Zoom на онлайн мастер-класс необходима регистрация. Школьники, у которых нет камеры также могут присоединиться к обучению — наставники проекта предоставят оборудование, а также поделятся лайфхаками, как снимать видео на смартфон. По итогам проекта будут выбраны лучшие фильмы и их авторы получат призы.

— В Челябинске живет много талантливой молодежи, мы уже не раз убеждались в этом — ежегодно наши подростки выигрывают конкурсы проекта «Поколение М» и достойно представляют Южный Урал на федеральном уровне. Сейчас мы хотим познакомить ребят ближе с кинематографом и помочь им снять свои первые короткометражные фильмы об очень важной для Челябинска теме — экологии, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

— Уже несколько лет мы учим южноуральцев снимать короткометражки и проводим кинопоказы отснятых работ. Вместе с проектом «Поколение М» мы хотим расширить границы и вовлечь в создание фильмов юных челябинцев. Для этого наши преподаватели подготовили экспресс-курс о том, как писать сценарии фильмов и снимать их, расскажут, как записывать звук и монтировать видео — эти базовые навыки кинопроизводства пригодятся ребятам на последующих практических занятиях и помогут снять настоящие фильмы, — делится руководитель студии «Твори Кино» Анастасия Спицына.

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