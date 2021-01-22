Райффайзенбанк обновил раздел для формирования деклараций ИП

Райффайзенбанк обновил интернет-банк для предпринимателей Райффайзен Бизнес Онлайн — теперь процесс формирования и управления декларациями стал еще более удобным. Новые функции доступны клиентам в рамках сервиса бесплатной онлайн-бухгалтерии.

У клиентов появился специальный раздел «Моя декларация», в котором можно увидеть свои отчеты и их актуальный статус. Также с 1 января 2021 года клиенты могут выбирать, за какой год им нужно сформировать отчетность — за 2019 или 2020 год. Подать декларацию можно онлайн с помощью КЭП, а все ответы и новые требования от налоговой увидеть в личном кабинете в Райффайзен Бизнес Онлайн.

— Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять доходами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн. В обновленном разделе мы также оптимизировали экраны, чтобы сделать их максимально информативными и удобными — это сделает процесс формирования и подачи декларации еще проще и быстрее. Сформировать ее можно за несколько минут. Все доходы будут учтены автоматически, однако можно добавить вручную суммы, полученные наличными, а также подгрузить доходы по счетам в других банках с помощью выписки в формате 1С, — отметила Полина Гуляева, руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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