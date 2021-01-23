В Челябинской области из-за мороза отменили занятия в школах

Занятия сегодня отменили для учеников начального и среднего звена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 23 января, в Челябинске похолодало до -29 градусов. А в области температуры еще ниже: до -30, местами даже до -35. Из-за низких температур отменили занятия в школах. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, в Челябинске сегодня не учатся с 1 по 7 классы первой и второй смены.

В городах области ученики тоже остались дома. Так, в Миассе отменили занятия с 1 по 9 классы 1 и 2 смены.

На этот раз морозы пришли в области ненадолго. Следующая рабочая неделя начнется с потепления. В Челябинске в ночь на 25 января ожидается -14, -16, днем +1, -1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru