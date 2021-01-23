Отмена занятий в школах, лед на трассах: как жители Челябинской области переживают морозный выходной

В Челябинске сегодня температура воздуха опустилась до -29. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 23 января, в Челябинской области ударил мороз. Так, в Челябинске температура воздуха опустилась до -29. А в некоторых районах области столбики термометров показали -30 градусов и ниже.

Водители, которые отправились в дальние поездки сообщают — на трассах небезопасно. Вот что пишут подписчики группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во ВКонтакте.

— Чебаркуль-Уфа дорога нормальная, местами лед. Ближе к Уфе грязно, берите побольше омывайки.

— Сим-Уфа-Сим, подморозило, гололед раскатался, местами сухой асфальт, омывайка замерзла.

Накануне Госавтоинспекция просила водителей по возможности отказаться от дальних поездок. А тех, кому все-таки нужно ехать, просили соблюдать ПДД, и подготовиться к поездке, захватив теплые вещи, термос и буксировочный трос. Из-за непогоды на загородные трассы еще вчера вышли дополнительные экипажи ГИБДД, чтобы помогать водителям в непредвиденных ситуациях, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники.

В школах сегодня из-за морозов отменили занятия, но не для всех классов. Кто отдыхает, читайте в нашем материале.

Морозы на этот раз пришли ненадолго. Следующая рабочая неделя начнется с потепления. В Челябинске в ночь на 25 января ожидается -14, -16, днем +1, -1, весь день будет идти снег. В области ночью будет 12,-17, на крайнем западе -4,-9, днем -3,+2. Местами тоже пройдет небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru