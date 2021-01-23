Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 января составляет 42 945 человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Челябинской области подтвержден 291 новый случай коронавируса. Диагноз подтвердился в том числе у двоих школьников. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 42 945. Такие данные дает министерство здравоохранения Челябинской области.
Накануне выздоровели 402 южноуральца. Это рекордное число выписанных за сутки в этом году. Продолжают лечение сейчас 12 280 жителей области.
Летальная статистика пополнилась 15 случаями. У 10 пациентов COVID-19 указан основной причиной смерти, еще у 5 он стал сопутствующим заболеванием.
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