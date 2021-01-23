Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 января составляет 42 945 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области подтвержден 291 новый случай коронавируса. Диагноз подтвердился в том числе у двоих школьников. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 42 945. Такие данные дает министерство здравоохранения Челябинской области.

Накануне выздоровели 402 южноуральца. Это рекордное число выписанных за сутки в этом году. Продолжают лечение сейчас 12 280 жителей области.

Летальная статистика пополнилась 15 случаями. У 10 пациентов COVID-19 указан основной причиной смерти, еще у 5 он стал сопутствующим заболеванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 января: продление режима, бесплатные тесты и закрытие госпитальных баз

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 января 2021 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru