В Челябинске из-за мороза снова закрыли самый модный каток

Как объяснили в мэрии, низкая температура неблагоприятно действует на искусственный лед. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каток в парке им. Терешковой в субботу, 23 января, не работает из-за мороза: низкая температура неблагоприятно действует на искусственный лед. Об этом сообщили в Управление культуры Челябинска. Кроме того, каток в городском саду им. Пушкина начнет свою работу позже обычного — с 16 часов. Тоже из-за холода.

Однако те, кому мороз не страшен, могут покататься в парке Гагарина. Здесь каток работает в обычном режиме. Правда, музыкальная программа, запланированная на вечер, отменена.

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