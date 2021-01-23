Участники несанкционированного митинга в Челябинске начали перекрывать движение

Сейчас толпа находится возле гостиницы «Южный Урал».
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
Участники несогласованной акции протеста начали шествие по Челябинску. С Бульвара Славы толпа людей хлынула к проспекту Ленина. Полиция сдерживает горожан от желания перекрыть дорогу.
— Пока без эксцессов. Сейчас люди стоят возле гостиницы «Южный Урал», пытаются перекрыть движение. Участники митинга движутся в сторону площади Революции, — передает корреспондент КП-Челябинск с места событий.
Вот что сейчас происходит в центре города. Фото: Сергей Грушаков
Уже прошли Кировку.
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
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