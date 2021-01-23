В Челябинске выбирают название новой набережной на озере Смолино

Автор лучшего названия получит приз. Фото: Google Maps

Челябинцы выбирают имя новой набережной на озере Смолино в Ленинском районе. Ранее авторы проекта запустили конкурс на лучшее название. До 20 января жители города присылали свои варианты. Из них организаторы конкурса отобрали пять лучших.

В топ попали такие варианты: «Смолинка», «Перемена», «Смолинский Арбат», «Набережная Металлургов», «Трубная набережная».

Голосование идет в группе проекта во ВКонтакте. Пока лидируют «Смолинка» — 217 голосов и «Смолинский арбат» — 163.

Фото: vk.com/«Преображение набережной Смолино»

— Итоги голосования подведем 1 февраля. Автор, чье название наберет большее количество голосов, получит приз! Решение принимаете вы, — пишут организаторы конкурса.

В комментариях челябинцы предлагают все-таки не мудрить и назвать новое прогулочное пространство просто «Набережная на Смолино».

Напомним, обновление набережной Смолино продолжится. В декабре челябинцам презентовали финальный проект ее реконструкции. Все пространство планируют разделить на три зоны: активную, тихую и центральную. На набережной хотят разбить водные сады, посадить «съедобные» деревья и сделать плавучий бассейн. Посмотреть проект можно в нашем материале.

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