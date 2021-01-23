До чего техника дошла: в аэропорту Челябинска поставили робота-бариста

Покупать кофе у робота гораздо интереснее. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В челябинском аэропорту, кажется, наступило будущее. Кофеваром в одном из павильонов работает робот. Он готовит покупателям кофе или мороженое. Причем, ассортимент у него довольно приличный. А ценник приемлемый.

— Мороженое обошлось в 150 руб., кофе в 180 руб., — рассказывает корреспондент КП-Челябинск Ирина Фадюшина. — Муж говорит: «Вот, лишили кого-то работы». А я говорю, что зато у робота больше покупают — интересно же.

Обычно бариста — ребята разговорчивые. А робот-кофевар молчит. Хотя, может, он сегодня был просто не в духе?

В декабре в МФЦ Челябинска тоже взяли на работу робота. Он консультирует клиентов в самом крупном отделении на улице Труда, 164.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru