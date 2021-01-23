До чего техника дошла: в аэропорту Челябинска поставили робота-бариста

Покупать кофе у робота гораздо интереснее.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В челябинском аэропорту, кажется, наступило будущее. Кофеваром в одном из павильонов работает робот. Он готовит покупателям кофе или мороженое. Причем, ассортимент у него довольно приличный. А ценник приемлемый.
— Мороженое обошлось в 150 руб., кофе в 180 руб., — рассказывает корреспондент КП-Челябинск Ирина Фадюшина. — Муж говорит: «Вот, лишили кого-то работы». А я говорю, что зато у робота больше покупают — интересно же.
Обычно бариста — ребята разговорчивые. А робот-кофевар молчит. Хотя, может, он сегодня был просто не в духе?
В декабре в МФЦ Челябинска тоже взяли на работу робота. Он консультирует клиентов в самом крупном отделении на улице Труда, 164.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru