Откопали из сугроба: в Челябинской области инспекторы ДПС помогли пожилой паре вытащить машину из кювета

Инспекторы за считанные минуты прибыли на место и стали помогать паре. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

На трассе Челябинск-Новосибирск сегодня, 23 января, застряли пожилые супруги. Шел снег, трасса обледенела из-за мороза. Водитель не справился с управлением: Mitsubishi съехал в кювет и крепко застрял в снегу. Без помощи вытащить машину было невозможно. Тогда водитель вызвал сотрудников ДПС.

За считанные минуты на место приехали инспекторы, лейтенанты полиции Алексей Путрухнов и Александр Кочутин.

— Сотрудники полиции решили доставать автомобиль своими силами. Вместе с водителем они стали откапывать застрявшую машину. Женщина-пассажир в это время грелась в патрульном автомобиле. Вернув транспортное средство на проезжую часть, и убедившись, что люди не нуждаются в медпомощи, а автомобиль не получил повреждений, инспекторы пожелали счастливого пути пожилой паре, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вернувшись домой, путешественники выразили благодарность инспекторам в соцсетях от всех семьи.

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