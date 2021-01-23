«Машину развернуло поперек»: на мосту в Челябинске образовалась пробка из-за ДТП

Как сообщает наш корреспондент, на место аварии выезжали сотрудники ГИБДД.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Авария произошла на мосту в Ленинском районе Челябинска в субботу, 23 января.
— Жесткая авария. Одну машину прямо развернуло поперек. ГИБДД уже приехали, но движение затруднено, — передает с места корреспондент КП-Челябинск.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке был затор, ДТП произошло в правом ряду. Но сейчас, в 19:20, судя по карте, движение уже нормализовалось.
Скриншот: Яндекс. Пробки
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