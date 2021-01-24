Школьница получила ожоги, пытаясь потушить огонь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 23 января, 13-летняя жительница поселка Старокамышинск устроила пожар, когда готовила ужин. Потушить возгорание ей помогли семь пожарных.

— По предварительным данным, 13-летняя девочка готовила ужин, а когда открыла крышку сковородки, пища в ней загорелась, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Подросток решила потушить возгорание водой, нарушив все требования безопасности. В итоге огонь перекинулся на натяжной потолок, после чего, по одной из версий, на саму девочку. Школьница успела снять горящую футболку, но успела получить ожоги. Дома с ней находилась бабушка.

Буквально через пять минут пожарные выехали на новое ЧП — в многоэтажке в переулке Свободы Копейска загорелась квартира.

— Соседи сообщили, что в квартире на втором этаже есть люди. Ребенка вынесли до приезда пожарных, а уже пожарные вывели двух женщин, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Всего из дома эвакуировали 15 человек.

По предварительным данным, огонь возник из-за неосторожности при курении во время вечеринки с алкоголем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru