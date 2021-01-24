Модель Ирина Шейке поздравила маму с днем рождения. Фото: Instagram/irinashayk

Подписчики модели, уроженки Челябинской области Ирины Шейк возмущены странным фото, которое она выложила в своем Instagram. В посте модель поздравляет маму с днем рождения. Все бы ничего, но в галерее есть фото, на котором Ирина как будто поставила ногу на голову своей мамы.

Удивление вызвала эта фотография. Фото: Instagram/irinashayk

— Зачем вы мать ногой закрыли, Ирина?, — задаются вопросом подписчики.

— Фото очень бестактное. Я бы такое в жизни не выложила. Скажу больше — даже не сделала бы, — возмущаются поклонники.

— Вообще в этот день надо бы целовать руки и ноги матери, анне класть ногу ей на голову, — недоумевают подписчики модели.

— Это даже не смешно и некрасиво, — уверены фолловеры.

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