Счастье в Челябинске стоит 175 тысяч рублей в месяц Фото: Андрей МИНАЕВ

Для полного счастья в 2021 году доход челябинцев в месяц должен составлять 175 тысяч рублей. Такие данные опроса жителей приводит портал SuperJob. Причем за последние три года запросы почти не изменились.

— Мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам, — отмечают исследователи. — И чем старше респонденты — тем дороже их счастье.

В 2018 году жители Челябинска говорили, что им для полного счастья хватит 176 тусяч рублей в месяц. В 2019 — уже 170 тысяч рублей.

Конечно, самые высокие запросы у москвичей — 220 тысяч рублей. На втором месте среди городов-миллионников — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей). Третью строчку занимают жители северной столицы — им для счастья хватит 176 тысяч рублей.

В рейтинге челябинцы по запросам обогнали свердловчан (170 тысяч рублей) и уфимцев (155 тысяч рублей).

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