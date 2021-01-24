Из больниц выписали 392 человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области стало больше зараженных коронавирусом. За минувшие сутки подтверждено 292 новых случая, два из них — у школьников.
Из больниц выписали 392 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 29 435 пациентов. Всего в регионе на утро 24 января 2021 года подтверждено 43 237 случаев заболевания ковидом. На лечении находится еще 12 165 человек.
За прошедшие сутки умерло 15 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — пять человек.
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