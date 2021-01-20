Под Челябинском пройдет Всероссийская дрифт-битва

III этап Открытого зимнего чемпионата Урала по дрифту 2020-2021 пройдет на специально подготовленной ледовой трассе вблизи Челябинска (на озере Калды, на базе отдыха «Русский остров»).

На этот раз география участников как никогда обширна: за кубок сразятся не только уральцы, но и пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Читы.

Вход для зрителей свободный. Можно следить за соревнованиями онлайн (трансляция в режиме реального времени, съемка с трех камер, лучшие ракурсы, самые интересные моменты и даже интервью с пилотами).

Расписание соревнований (совпадает в субботу и воскресенье):

08:30 — 11:00 Регистрация участников, техническая инспекция,

09:00 — 10:00 Тренировки 1 сессия (1 час),

10:00 — 10:15 Брифинг 1,

10:15 — 11:15 Тренировки 2 сессия (1 час),

11:15 — 11:30 Брифинг 2,

11:30 — 14:00 Квалификация,

14:30 — 14:45 Брифинг 3,

15:00 — 17:30 Парные заезды,

18:00 — 18:10 Награждение.

СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ — LAVR ДРИФТ-ТАКСИ

Пилоты ULD катают зрителей на ледовой трассе.

Купить билет со сидкой 50% (за 500 рублей) можно уже сейчас по ссылке. Ссылка будет работать до 22.01.2021.

Купить билет можно и в день гонки, но стоить он будет 1000 рублей.

1 билет — 3 круга по ледовой трассе (парные заезды).