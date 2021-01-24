В лобовом ДТП в Челябинской области погиб водитель иномарки

Водитель Chevrolet Lanos скончался на месте. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 24 января, около 12:20 на 5 километре автодороги Агаповка-Магнитный-Субутак произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, LADA Vesta шла на обгон. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— 30-летний водитель LADA Vesta, по предварительной информации, выехал на встречку для разрешенного обгона и столкнулся с Chevrolet Lanos, — сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области. — В результате аварии водитель Chevrolet — 43-летний мужчина — скончался на месте.

Обгон на этом участке трассы разрешен. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Пассажирка Chevrolet Lanos — 38-летняя женщина — получила телесные повреждения и доставлена в больницу.

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