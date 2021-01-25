На Комсомольском проспекте произошло сразу несколько аварий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром, 25 января, Челябинск снова сковали пробки. На 08:30 сервис Яндекс дал заторам на дорогах 8 баллов.

Затруднено движение в разных районах города: по улицам Труда, Братьев Кашириных, проспекте Победы, а также в центральной части Челябинска. На Комсомольском проспекте с утра произошло уже три ДТП, поэтому там пробки образовались сразу на нескольких участках.

Фото: Яндекс.Пробки

Помимо этого, на перекрестке улиц Гагарина и Агалакова не работает светофор — оборвался кабель. А с 9:00 до 17:00 светофор отключат на пересечении Комсомольского проспекта. и улицы Красного Урала.

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