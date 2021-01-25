На улицах Челябинска отключили два светофора

Светофоры не будут работать до вечера Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 25 января, на улицах в Челябинска отключили два светофора. По данным комитета дорожного хозяйства, у одного из них, на пересечении улиц Гагарина и Агалакова, оборвался кабель. Помимо этого, с 09:00 до 17:00 не будет работать светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.

Утро понедельника для челябинцев началось с 8-балльных пробок. В разных районах города затруднилось движение, а на Комсомольском проспекте случилось сразу несколько аварий. К 09:40 ситуация улучшилась, пробки оцениваются в 5 баллов.

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