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На улицах Челябинска отключили два светофора

Рассказываем, где они перестали работать
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Светофоры не будут работать до вечера

Светофоры не будут работать до вечера

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 25 января, на улицах в Челябинска отключили два светофора. По данным комитета дорожного хозяйства, у одного из них, на пересечении улиц Гагарина и Агалакова, оборвался кабель. Помимо этого, с 09:00 до 17:00 не будет работать светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.

Утро понедельника для челябинцев началось с 8-балльных пробок. В разных районах города затруднилось движение, а на Комсомольском проспекте случилось сразу несколько аварий. К 09:40 ситуация улучшилась, пробки оцениваются в 5 баллов.

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