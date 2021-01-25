Челябинца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Иркутской области

Он подозревается в причинении легкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские города Слюдянка Иркутской области задержали челябинца, который находился в федеральном розыске. Как оказалось, органы интересовались мужчиной за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием оружия.

— Санкция за совершение такого преступления предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину арестовали и временно поместили в иркутский следственный изолятор. Позже его передадут органам, объявившим его в розыск.

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