Райффайзенбанк: облигации занимают до 70% в портфелях частных инвесторов

Облигации стали основой инвестиционного портфеля клиентов в 2020 году, показало исследование Райффайзенбанка. Их доля в портфеле инвестора в среднем составляет около 70%. При этом самыми популярными стали ОФЗ с погашением в 2021 году и еврооблигации крупных российских эмитентов.

Как устроен портфель: облигации плюс акции

В 2020 году клиенты Райффайзенбанка использовали более 2,2 тыс. различных финансовых инструментов на Московской бирже и зарубежных торговых площадках. В среднем, на каждый портфель приходится пять финансовых инструментов. Основу стратегии составляют облигации — они занимают 68% портфеля. На акции приходится 26,5%, и около 5% занимают вложения в различные фонды.

При этом портфели инвесторов диверсифицированы по секторам: в них есть акции финансовых, технологических и сырьевых компаний. Пятерку самых популярных акций по объему торгов составили обыкновенные бумаги Сбербанка, а также акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Яндекса и Полюса. На американских биржах NYSE и NASDAQ клиенты Райффайзенбанка чаще всего торговали Boeing, Tesla, Apple, Amazon и Exxon Mobil. Из числа долговых бумаг наибольшее популярны были облигации федерального займа и российские еврооблигации.

ETF и биржевые ПИФ также пользовались спросом. На российском рынке клиенты предпочитали ETF и БПИФ на золото, российские еврооблигации и денежный рынок. В топ-5 вошли также фонды, состоящие из американских акций, и ETF на денежный рынок с рублевым хеджем.

На биржах NYSE и NASDAQ в Нью-Йорке клиенты предпочитали ETF на индекс широкого рынка S&P500 и на государственные облигации США на срок от 20 лет. Также популярным был ETF, включающий акции золотодобывающих компаний и индекс волатильности.

— В марте 2020 года спрос на инвестиционные продукты начал быстро расти, и тенденция сохранялась весь год. Клиенты по-прежнему предпочитают стратегии, взвешенные по риску — основу портфелей составляют облигации и акции крупных компаний. В 2021 году мы ожидаем, что приток средств клиентов на брокерские и инвестиционные счета продолжит увеличиваться — возможность инвестировать в мобильном приложении и подписывать все необходимые документы онлайн делает процесс простым и быстрым, — отметил Кирилл Матвеев, директор управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Подробнее узнать об акциях, облигациях, ETF и БПИФ можно узнать в специальном разделе для инвесторов на сайте Райффайзенбанка. Здесь собрана информация об инструментах, уровне их риска, правилах покупки и использования.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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