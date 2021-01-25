Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 25 января в регионе зафиксировано 43 526 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 289 человек, 6 из которых — школьники. При этом перебороть болезнь удалось 378 южноуральцам, а всего с начала пандемии выздоровели 29 813 пациентов.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За сутки умерли 15 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 10 из них умерли непосредственно от вируса, а у пятерых он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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