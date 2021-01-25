«Уралочка» выиграла все матчи в домашнем туре чемпионата России по водному поло

В связи с тем, что многократный чемпион страны — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей (Ленинградская область) находится на карантине (у нескольких игроков команды был диагностирован положительный результат на коронавирус), в Златоуст главный фаворит чемпионата не прибыл. Таким образом, у «Динамо-Уралочки» появился хороший шанс возглавить турнирную таблицу чемпионата. С этой задачей златоустовские ватерполистки блестяще справились, обыграв основных своих соперников в борьбе за медали турнира. Но самое главное — показали яркую и уверенную игру, доказав, что команда находится в отличной физической форме.

Поединок с питерской «Дианой» превратился в формальность уже после первого тайма — «Динамо-Уралочка» настолько мощно начала матч, не оставив соперницам и шанса на спасение. В итоге более чем уверенная победа со счетом 33:13.

Куда сложнее пришлось в спаренных матчах с московским «СКИФом». Столичная команда является одним из претендентов на попадание в тройку призеров по итогам всего чемпионата. И очень важно было именно в играх с ним доказать свое превосходство. К счастью, тренерскому штабу «Динамо-Уралочки» удалось найти нужные решения, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника. В первом матче южноуральская команда была сильней — 15:13, а в повторном поединке выиграла еще убедительней — 17:7. Свидетелем этой победы стал Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Михаил Накоряков, главный тренер ВК «Динамо-Уралочка»

— Присутствие Губернатора и руководства области на матче добавило настроя нашим ватерполисткам, они с первых минут на 100% стали реализовывать игровые моменты. Отлично сыграла вся команда, хорошо проявили себя лидеры. Итог III тура Чемпионата России считаю достойным. Кроме победы, пользуясь случаем, подарили Губернатору области Алексею Текслеру памятную медаль в честь нашего35-летнего юбилея.

Максим Соколов, и.о. министра спорта Челябинской области:

— Поздравлляю команду «Динамо-Уралочка» с очередной победой. Отличная игра,красивая и результативная. Видно, что спорсменки и тренеры готовы на самом высоком уровне. Надеемся, что в дальнейшем эта тенденция продолжится. Тем более, что впереди — международные старты и на клубном уровне, и для сборной России, в которой всегда есть представительницы «Уралочки».

Впереди ведущих команд страны ждет заключительный, четвертый тур в Ханты-Мансийске, по итогам которого определятся четыре сильнейших коллектива, которые в «Финале четырех» определят победителей и призеров чемпионата России. Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 «Динамо-Уралочка» завоевала серебряные медали.

Готовится южноуральская команда и к тому, чтобы достойно представить Россию в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. С 3 по 7 февраля она сыграет в Венгрии, где состоится отборочный раунд КЕЧ. Отметим, что в состав национальной сборной России привлекаются шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки», в том числе и четыре кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио. Наибольшие шансы принять участие в главных стартах четырехлетия у Эльвины Каримовой, Марии Берсневой, Евгении Головиной и Полины Поповой.