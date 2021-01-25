В Челябинске облик памятника медикам определят на творческом конкурсе

Это набросок скульптуры. Окончательный эскиз будут рисовать позже.
Фото: Алена МЫЗГИНА
В Челябинске проведут конкурс на лучшую скульптурную композицию памятника медикам. Об этом в понедельник, 25 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил председатель гордумы Андрей Шмидт.
Монумент планируют открыть в сквере Андреевского на пересечении улиц Худякова и Воровского.
— По установке памятника медикам прошел попечительский совет, — рассказал Андрей Шмидт. — С главным архитектором Челябинска планируется проведение соответствующего конкурса на лучшую скульптурную композицию. Место по установке памятника, которое мы внесли в законодательное собрание, одобрено. Здесь мы сошлись на том, что это будет сквер Андриевского.
Изначально памятник медработникам в знак благодарности за их труд планировали установить в другом месте. Выбирали между Кировкой и сквером возле Городской клинической больницы №1. КП-Челябинск в прошлом году встречалась с инициатором проекта — председателем «Союза отцов» Челябинской области Михаилом Щаповым, чтобы узнать, кто будет разрабатывать эскизы и когда памятник появится в городе.
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