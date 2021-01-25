Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки

Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру или апартаменты на первичном и вторичном рынках, а также купить недвижимость под залог собственности можно по ставке от 8,09% при сумме кредита от 7 млн руб., от 8,19% — при сумме займа от 3 млн до 7 млн руб. и от 8,39%, если до 3 млн руб. Cтавка рефинансирования для кредитов на сумму более 7 млн руб. снижена до 7,89%.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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