В Челябинске возбудили уголовное дело из-за нелегальной торговли в подземном переходе

Переход находится на пересечении улицы Черкасской и Свердловского тракта Фото: google.com/maps

В Челябинске возбудили уголовное дело в связи с незаконным использованием подземного перехода на пересечении улицы Черкасской и Свердловского тракта. Изначально переход закрепили за МУП «Геоцентр» с условием, что предприятие будет использовать объект только по транспортному назначению и не будет сдавать его в аренду с целью наживы.

Однако прокурорская проверка показала, что МУП все-таки заключило договор с компанией «Парковки плюс», которая уже несколько лет сдает в переходе места для торговли 20 предпринимателям.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий лицами из числа руководства МУП «Геоцентр», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уточняется, что предприятие «Геоцентр» не предприняло никаких мер, чтобы пресечь незаконную торговлю в своем переходе.

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