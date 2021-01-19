В активности граждан не сомневаемся: общественники поддержали закон о влиянии обычных горожан на распределение бюджетных средств

В Челябинской области вступил в силу закон, по которому рядовые жители могут участвовать в распределении бюджетных денег — влиять на то, куда направить ресурсы госказны. Собственно, это самое заметное законодательное новшество наступившего года в нашем регионе, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

До 1 марта от южноуральцев ждут идеи. Нужно создать группу из 10 человек минимум, оформить инициативу в проект и направить в администрацию родного муниципалитета. В проекте, кстати, должно быть полное описание, аргументы, расчеты и прогнозы по результатам — тут простым эскизом не отделаешься.

— В активности граждан не сомневаемся. Разделение управления финансами с населением пойдет на пользу и некоторым скрытным чиновникам. Глядя на местную специфику, можно предположить, что много будет заявок по «хромающему» благоустройству, — прогнозируют авторы «Челябушки». — Ждем также чего-нибудь инновационного от молодежи — в духе времени.