«Вытаптывают память о героях»: политик раскритиковал поведение участников несогласованной акции на Аллее Славы в Челябинске

Люди забрались с ногами на монумент, и это возмутило политического деятеля. Фото: Дмитрий Довбня / FB.com

В социальных сетях опубликовали снимок с несогласованной акции в центре Челябинска, на которой ее участники забрались с ногами на монумент Аллеи Славы, где выгравированы фамилии погибших в Афгане и Чечне. Фотографию на странице в Facebook разместил председатель челябинского регионального отделения партии «За правду» Дмитрий Довбня и назвал такое поведение людей следствием пустоты души.

— И еще о шабаше навальнят-майданщиков: фотография ниже из Челябинска, с Аллеи Славы, — написал Дмитрий Довбня. — «Онажедеть» и «онжепереросток» стоят на плите с именами павших защитников Отечества — святом месте для каждого, у кого в душе есть Родина. Намеренно ли протестуны вытаптывают память о героях, сказать сложно. Не исключено, сие — не спланированная гнусная выходка, а следствие наплевательства, пофигизма, пустоты души, отсутствия в ней и капли русскости. Вопрос не в этом: второе ничуть не лучше первого, не менее гадко, не менее гнусно.

В Челябинске из-за незаконной акции в поддержку Алексея Навального в центре города в минувшую субботу возникли пробки. Толпу митингующих сопровождали силовики и старались не допустить опасных ситуаций.

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