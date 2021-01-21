Челябинцам не будут выдавать ковид-паспорта

Власти Челябинской области не станут брать пример с соседнего Башкортостана и вводить в оборот ковид-паспорта (в республике, к слову, они начнут действовать уже с 5 февраля). Миф развеяла вице-губернатор Ирина Гехт, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

По ее словам, аналогичное новшество в регионе не планируется, показывать прививочные сертификаты в дверях транспорта и прочих публичных мест — это перебор. Не исключено, что пригодиться отметка о вакцинации может лишь ради выезда за рубеж.

— Что тут добавить? Руководство области по-прежнему придерживается собственного мнения и не копирует бездумно остальных. Надеемся, что уж теперь-то кривотолки прекратятся. Тему ковид-паспортов обсуждают именно из-за неких привилегий для поставивших прививки от «короны». Речь идет о свободном посещении культурных, развлекательных заведений и получении скидок в магазинах. Что поделать — падок наш народ до разных бонусов, — добавляют авторы «Челябушки». — Любопытно, что при всех досужих разговорах масштабный этап прививочной кампании на Южном Урале еще даже не стартовал, только в ожидании. Крупные партии препарата «Спутник» будут отгружать в два захода: 55 600 доз с 24 по 31 января и 90 800 — в феврале. Уколы будут ставить студентам вузов и сотрудникам крупных промышленных предприятий. Рассматривается организация процесса в торгово-развлекательных комплексах.

Что такое ковид-паспорт, зачем он нужен и кому, читайте в материале «Комсомолки».