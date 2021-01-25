Нужен конструктив, диалог и смена риторики взаимодействия с молодежью: общественники подвели итоги субботних митингов в Челябинской области

Авторы городского телеграм-канала «Челябушка» подвели итоги субботних шествий и митингов в Челябинской области и отметили несколько моментов. Приводим текст поста:

— Силы оппозиции и органы власти так и не сошлись в подсчетах участников. Данные, несмотря на восстановленный доступ к камерам наблюдения, разнятся: около двух тысяч по официальным и вдвое больше по сводке организаторов. Сколько бы ни было — неуправляемая толпа (как выразилась омбудсмен Юлия Сударенко), потеря защищенности и неудобства в передвижении для остальных горожан.

Почти 40 человек задержаны, суды исправно выносят решения, здесь проблем нет, провоцировали — получите. Силовики вели себя корректно. Право на мирный протест, в общем-то, реализовано. Однако протест этот, как мы заметили, переместился и в малые города. В хронику попал даже ЗАТО Трехгорный, а также Чебаркуль, Миасс и Златоуст.

Причем на мороз людей, преимущественно молодых, выгнало не только и не столько желание поддержать Алексея Навального, сколько последствия коронакризиса.

Вероятно, стоит обратить внимание именно на внутреннюю политику — нужен конструктив, диалог и, возможно, смена риторики взаимодействия с молодежью. Время не ждет.

Корреспондент «КП-Челябинск» отметил, что из-за незаконной акции в центре города в субботу образовались пробки.