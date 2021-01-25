Подпишись на любимую газету и выиграй телевизор

«Комсомолка» объявляет акцию: подпишись на комплект «Комсомольской правды» (ежедневные выпуски +еженедельник) и выиграй телевизор!

Мы и наши родители на многие вещи смотрим одинаково, но пользуемся мы ими по-разному. Мы смотрим разные передачи, слушаем разную музыку. Мы смело пробуем все новое и необычное, зато у них гораздо больше выдержки и опыта, чем у нас. Мы предпочитаем общаться по интернету или телефону, а они вспоминают те времена, когда с нетерпением ждали настоящие бумажные письма в конверте.

Мы читаем «Комсомолку» на сайте, а для родителей нет ничего лучше, чем подержать в руках свежий, вкусно пахнущий типографской краской номер газеты. Порадуйте их — оформите подписку на «Комсомольскую правду»!

Условия акции максимально просты:

1. Подписка оформляется на 4 месяца: с марта по июнь 2021 года.

2. Стоимость подписки — 1 396 рублей (за комплект с доставкой).

3. Чек об оплате подписки нужно принести в редакцию по адресу: г.Челябинск, ул. Красная, 4, офис 614.

4. Акция проводится до 15 февраля 2021 года в почтовых отделениях «Почта России».

5. 19 февраля среди участников акции будет разыгран главный приз — телевизор*.

6. Среди участников также будут разыграны дополнительные призы.

Самые главные новости страны и мира, полезные советы на каждый день, трогательные жизненные истории и последние события в мире звезд — все это уже стало фирменным стилем «Комсомольской правды». Любимая газета стала верным другом и советчиком для нескольких поколений жителей нашей страны. Вместе с «Комсомольской правдой» наши бабушки и дедушки вступали в ряды комсомола, строили БАМ, осваивали целину и покоряли космос. С ней же они теперь наблюдают за успехами своих детей и внуков, строящих новые дороги, делающих научные открытия и создающих мир будущего.

Для наших близких «Комсомолка» — это не просто любимая газета, которая была рядом много лет, это настоящий кладезь ценной и полезной информации. Как сохранить здоровье, как вырастить урожай, как воспитывать внуков — все это ждет их на страницах родной газеты. «Да это можно найти в интернете» — скажете вы. Разумеется, вот только многие до сих пор радуются свежему номеру любимой «Комсомолки»? Яркие бумажные страницы стали для наших близких настоящим символом стабильности и верности традициям. Именно поэтому мы призываем вас вспомнить о своих близких и подарить им радость общения с любимой газетой.

*Организатор — Челябинский филиал медиагруппы «Комсомольская правда». Предложение не является офертой, дополнительная информация по телефону: +7 9000-90-26-24. Количество призов ограничено.