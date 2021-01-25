Модельеров Челябинска приглашают принять участие в фестивале моды

Имидж клуб «Светлана» приглашает модельеров принять участие в Фестивале моды «Платье города 20/21», который состоится 8 апреля 2021 года!

— Перед вами открыта уникальная возможность поделиться вашими неповторимыми нарядами и деталями ручной работы, — говорят организаторы фешн-показа. — Участие в Фестивале моды «Платье города 20/21» позволит реализовать свой талант и потенциал!

Заявки на участие принимаются через форму на сайте. Подробности по телефону: (351) 263-57-37.

Фестиваль моды «Платье города 20/21» пройдет 8 апреля в Театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Начало в 18.30. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

svetlana74.ru

Партнерский материал.