Министр культуры Челябинской области готовится покорить перевал Дятлова

Алексей Бетехтин готовится покорять перевал Дятлова. Фото: instagram.com/alekseybetehtin/

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин планирует отправиться на перевал Дятлова, о чем он сообщил в своем Instagram.

— Прошла первая двухдневная тренировка похода на перевал Дятлова. Темперетура до -38. А как вы использовали #уральскиеморозы? — написал Алексей Бетехтин на своей странице в соцсети.

Фото: instagram.com/alekseybetehtin/

Как рассказали в пресс-службе минкульта, экспедиция начнется 18 февраля, а 23 числа на финальной точке маршрута, перевале Дятлова, поднимут флаг региона. Поход будет проходит при содействии министерства обороны и организации военно-патриотической подготовки «Заря». За эти пять дней планируют снять три части фильма, в котором продемонстрируют возможности военной техники, экипировки и снаряжения.

Фото: instagram.com/alekseybetehtin/

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