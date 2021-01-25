В Челябинской области двое росгвардейцев спасли пожилую женщину из горящего дома

В поселке Божово загорелся частный дом. Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области
Сотрудники Росгвардии старший сержант полиции Сергей Дубинин и младший сержант полиции Александр Бобенко помогли выбраться из горящего дома 64-летней женщине. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.
Во время патрулирования в поселке Божово росгвардейцы заметили клубы черного дыма, горел частный дом на улице Стартовой. О ЧП они сообщили в экстренные службы и отправились к месту происшествия. В окне горящего здания правоохранители заметили женщину, разбили окно и вытащили ее на свежий воздух.
Прибывшие на место пожарные локализовали огонь. От медицинской помощи пенсионерка отказалась.
Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области
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