С экс-директор челябинского горсада, ответственной за незаконные ларьки в переходе на площади Революции, взыщут 4,9 млн рублей

Экс-директор парка Пушкина заключила контракт на аренду помещений в подземном переходе на площади Революции без торгов Фото: Валентина ВАГАНОВА

Бывшего директора МАУ «Горсад имени А. С. Пушкина» Ольгу Попову признали виновной по статье «Халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год Ольга Попова сдала в аренду помещения в подземном переходе на площади Революции, которые принадлежат муниципальному учреждению, без проведения торгов и на заведомо невыгодных условиях. Ущерб от ее действий оценили в 4,9 млн рублей.

По решению суда ей назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, был удовлетворен иск от МАУ «Горсад имени А. С. Пушкина» о взыскании с осужденной суммы ущерба.

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