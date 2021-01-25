В Челябинске маршрутка сбила мать с ребенком

Авария произошла на улице 40-летия Победы, 38. Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

Сегодня, 25 января, в 18:40 водитель микроавтобуса Mercedes сбил мать с ребенком на улице 40-летия Победы, 38. В ГИБДД Челябинска рассказали, что пострадавшие переходили дорогу по не регулируемому пешеходному переходу. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Более подробную информацию обещали сообщить завтра утром, 26 января.

На место аварии приехали две кареты скорой помощи. Это видно на кадрах, которыми поделились очевидцы в соцсетях.

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