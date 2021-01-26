Дорожники рассказали, сколько снега вывезли из Челябинска

За ночь с городских дорог вывезли 3496 тонн снега. Фото: КДХ Челябинска

В ночь на 26 января дорожные службы вывезли с улиц Челябинска 3496 тонн снега. По данным Комитета дорожного хозяйства, на дорогах работало 218 единиц техники и 78 рабочих.

— Производилась механизированная очистка от снега дорог, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, — уточнили в городском КДХ.

Дорожники уточнили, что в связи с работами на электросетях с 9:00 до 17:00 будет отключен светофор на пересечении Комсомольского пр. и ул. Красного Урала.

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