Первое яркое шоу в 2021 года одарит челябинцев подарками

Весь январь креативные челябинцы делали необычные фотографии возле Домика Деда Мороза в городском саду им. А.С. Пушкина. И уже 29 января решится, кто из участников получит главные призы конкурса: телевизора, путевки и bluetooth-колонки.

Принять участие в конкурсе мог любой житель и гость столицы Южного Урала. Для участия в конкурсе достаточно сделать креативное фото или видео возле Домика Деда Мороза или елочки специализированного застройщика ИКАР в городском саду им. А.С. Пушкина, выложить на свою страницу в Инстаграм или Вконтакте с хэштегом #икар2021.

29 января в 18:00 возле домика Деда Мороза ведущие радио «Континенталь» вместе с лучшими артистами Челябинска под аккомпанемент яркого шоу объявят победителей конкурса. Подарки получат зрители, участники, и, конечно, авторам самых зажигательных фотографий или видеороликов подарят телевизор, путевку или bluetooth-колонку!

Партнерский материал.