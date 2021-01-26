Везла дочь на санках: в ДТП с маршруткой пострадала маленькая девочка

Девочка получила телесные повреждения. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

В ГИБДД рассказали об обстоятельствах аварии с маршруткой, которая произошла вчера в 18:50 на улице 40-летия Победы, д.38 — на пешеходном переходе маршрутка сбила девочку, которую везли на санках..

— 51-летний водитель, управляя автомобилем Мерседес Бенц на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2018 года рождения, которую мама везла на санках, — сообщили в городской ГИБДД. — Девочка получила телесные повреждения.

В ГИБДД добавили, что санки мама катила впереди, девочка была одета в одежду ярких тонов со световозвращающими вставками на комбинезоне.

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