В Челябинской области с начала пандемии число зараженных коронавирусом приблизилось к 44 тысячам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 287 новых случаев коронавируса. Среди зараженных пять школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 43 813. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 16 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 412 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 30 225 человек. Под присмотром врачей остаются 11 920 зараженных.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 21 февраля.

В регионе в минувшие выходные бесплатный ПЦР-тест на коронавирус сдали 1772 человека. В Минздраве объяснили, что результаты люди могут получить в поликлиниках по месту жительства, а анализы у людей берут, чтобы выявить бессимптомных больных COVID-19.

В ближайшие выходные — 30 и 31 января — бесплатное ПЦР-тестирование в регионе будет продолжено. График работы пунктов, размещенных для этих целей в торгово-развлекательных комплексах, будут сообщены дополнительно.

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