В Челябинской области прошли землетрясения

Землетрясения на Урале прошли почти незаметно Фото: Валентина ВАГАНОВА

21 и 22 января в нескольких районах Челябинской области прошли землетрясения. Толчки зафиксировал Казахстанский национальный центр данных.

Землетрясения прошли в разных районах области, но их сила была минимальной — такой, что почувствовали только животные. Так, 21 января землетрясение в 3,1 балла прошло в районе нацпарка Зюраткуль. Толчки магнитудой 2 баллов зафиксированы недалеко от Чебаркуля, поселка Париж.

В сентябре 2018 года жители нескольких городов Челябинской области почувствовали на себе землетрясение на Урале 5 сентября 2018. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигла 5,5 баллов на глубине 10 км. Это означает, что толчки были достаточно ощутимые. Еще чуть-чуть, и могло повредить здания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru