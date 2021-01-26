Главарю банды-спортсменов из Магнитогорска скостили срок

Причиной уменьшения срока Ярославу Мореву стали смягчающие обстоятельства Фото: "КП" Архив

Челябинский областной суд в апелляционном порядке уменьшил срок заключения главарю банды-спортсменов из Магнитогорска Ярославу Мореву. В ноябре 2018 года победитель Всероссийского турнира по смешанным единоборствам Морев и его «команда» борцов подкарауливали пьяненьких прохожих в темных переулках Магнитогорска и грабили их.

31 августа 2020 года Правобережный суд Магнитогорска назначил Мореву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 4 года, Черневу — 6,5 лет, Раимову — 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, Сергею К. — 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Прокурор посчитал назначенное наказание несправедливым и обжаловал его в областной суд. Он просил полностью отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

— Суд апелляционной инстанции по грабежу вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — сообщает пресс-служба облсуда. — Кроме того, областной суд сократил срок окончательного наказания Мореву на 3 месяца в связи с наличием смягчающего его вину обстоятельства.

Морев и его борцы совершили пять налетов на горожан. Ограбленные и избитые были пьяны, описать приметы налетчиков не могли. Место нападения спортсмены-разбойники покидали на автомобиле. На последний «выход» надели маски. Грабили и мужчин, и женщин. После одного из налетов за бандитами гнались сотрудники ГИБДД, но они ушли от преследования.

Итогом копотливой работы следователей стал арест банды. Следователи по секундам анализировали записи камер видеонаблюдения, нашли точки сбыта награбленного. Добычей банды стали мобильники, украшения, ценные вещи более чем на 100 тыс руб.

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