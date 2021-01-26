В Челябинске задержали сотрудника ДПС с наркотиками

Мужчину остановили его же коллеги Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске задержали сотрудника ГИБДД с наркотиками. Запрещенные вещества обнаружили его же коллеги. Инцидент подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

— Проводится служебная проверка. В случае установлении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и будет привлечен к ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В СКР по Челябинской области подтвердили информацию о задержании.

Как выяснили следователи, мужчину поймали вечером 17 января, когда он забирал закладку возле дома в Металлургическом районе. Его задержали сотрудники управления собственной безопасности. Свою вину мужчина признал.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение наркотических средств.

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