На жителя Челябинской области, избивавшего сына, завели уголовное дело

СК подаст в органы опеки информацию о лишении мужчины родительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный 47-летний житель Златоуста Челябинской области в декабре прошлого года неоднократно избивал своего 14-летнего сына. В отношении него возбуждено уголовное дело.

— Следы побоев у сына увидела мать, после чего обратилась в правоохранительные органы, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В органы опеки будет передана информация о лишении мужчины родительских прав.

СК в органы опеки будет направлена информация об инициировании вопроса о лишении подозреваемого родительских прав.

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