Сын легендарного директора Челябинского металлургического комбината Николая Тулина поддержал своего земляка, депутата Государственной Думы, лидера движения «Соцгород» Андрея Барышева

Андрей Тулин прожил в Челябинске несколько лет — с 2016 по 2020 годы и не понаслышке знает о Металлургическом районе, с которым прочно связана судьба отца — Николая Алексеевича Тулина. Он возглавлял Челябинский металлургический завод в семидесятые годы прошлого столетия. В то время предприятие стало флагманом качественной металлургии в стране, и являлось крупнейшим в Европе предприятием по выпуску специальных сплавов и стали.

Вместе с заводом развивался и процветал Металлургический район. Но прошли десятилетия, сменилось не одно поколение, и жизнь Соцгорода — так старожили до сих пор называют Металлургический район, тоже изменилась. При этом неизменным остался дух городка металлургов, его славные трудовые традиции, которые жители бережно хранят.

Более двадцати лет здесь работает общественное движение с одноименным названием. Им руководит депутат Государственной Думы Андрей Барышев. На днях в адрес «Соцгорода» пришло письмо от Андрея Тулина, в котором он делится своими воспоминаниями о районе, а также переживает по поводу политической ситуации и грязных технологий, используемых соперниками Барышева в предвыборной гонке.

— Меня неприятно удивила история с баннерами депутата, которые развешали на кладбище. Любой здравомыслящий человек понимает, что сам Барышев до этого не додумался бы. Кощунственно использовать такие методы для решения политических целей. Инициаторы этой грязной акции лучше бы занялись реальными делами, а не «черными делишками». Уважаю Андрея Барышева за то, что он не поддается на провокации, а его движение «Соцгород» продолжает работать, помогать людям, дает надежду, что все изменится в лучшую сторону. И хоть я лично не знаком с Андреем Барышевым, но всегда воспринимал его как «парня с нашего двора». Он мой земляк, а не «лощеный» карьерист. И я знаю, что у него есть большая поддержка не только в районе, но и в городе, области. Да и в Государственной Думе, наверное, уже обратили внимание на боевого парня с Урала, который выходит с народными инициативами в поддержку простых людей. А ведь это самое главное в работе депутата. Разве жители нашего района-труженика, металлурги, не достойны того, чтобы жить лучше? Когда-то на ЧМЗ была самая мощная профсоюзная организация, активно работал совет ветеранов, проводились традиционные мероприятия, заводские и районные спортивные эстафеты, над школами и детскими садиками шефствовали заводские цеха, строились базы отдыха и детские лагеря, возводились больницы, был построен роддом, ЖКХ не допускало, чтобы зимой люди замерзали в квартирах, благоустройством района занимался цех озеленения и благоустройства, а наш общепит славился на весь Соцгород и кормил полрайона! Вот что было жизнью не только моего отца, но и всех жителей городка металлургов.

Замерло производство, замер и весь район, где в былые времена насчитывалось около 35 тысяч работников нашего легендарного завода. А сейчас я понимаю, что в районе нет настоящего хозяина, который должен наводить порядок и заботиться о жителях. Но радует, что остается «Соцгород», который продолжает работать, делать добрые дела, помогать простым людям. Хочу пожелать его руководителю — Андрею Барышеву терпения и выдержки, стойкости духа и удачи во всех начинаниях! — пишет Андрей Тулин.

А еще автор письма выражает надежду, что все-таки воплотятся в жизнь планы государства по строительству Южно -Уральской АЭС, и завод обретет второе дыхание, поскольку его продукция будет там востребована. А значит и оживет Металлургический район — место, где живут настоящие патриоты своей малой Родины, неравнодушные, отзывчивые и добрые люди.