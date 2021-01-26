В Челябинске из окна выпал курсант военно-воздушной академии

Следователи выясняют причину падения Фото: "КП" Архив

Вчера, 25 января, из окна многоэтажки по улице Университетская набережная выпал курсант челябинского филиала Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. В причинах гибели разбираются следователи.

— Проводится проверка по данному случаю, — прокомментировал руководитель следственного управления СК по Калининскому району Виктор Штирц.

— Командование Челябинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти курсанта военного учебного заведения, находившегося в каникулярном отпуске, — сообщили в командовании Челябинского гарнизона.

По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая. Молодой человек был на каникулах и самостоятельно занялся ремонтом кондиционера на 6 этаже квартиры родителей.

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